Polski Ład. Policyjni emeryci i renciści zapowiadają pozew przeciw rządowi

- To są duże kwoty dla emerytowanych policjantów. Składka zdrowotna podniosła im de facto podatek z 17 do 26 procent. Zgłosiło się do nas bardzo wiele osób pokrzywdzonych przesz Polski Ład. To jest obniżenie emerytury bez podstawy prawnej. Jeśli MSWiA odpowiada nam, że nie będzie rozpatrywało przypadków indywidualnie, to nie mamy wyjścia. Będziemy to zaskarżać do Trybunału Konstytucyjnego albo w formie pozwu zbiorowego pójdziemy do sądu – mówi Wirtualnej Polsce prezes Stowarzyszenia Antoni Duda.