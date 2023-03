Nowa broń na Białorusi. Ekspert o ruchu Putina

Putin chce umieścić na terenie Białorusi taktyczną broń jądrową. - Biorąc pod uwagę tabu tej broni, państwa atomowe będą używać jej politycznie - komentował w programie "Newsroom WP" ppłk rez. Maciej Korowaj, analityk wojskowy. - Wydaje mi się, że nie jest to strach, który powinniśmy brać fizycznie do siebie. To przekaz do strony polskiej i amerykańskiej, że broń atomowa wchodzi na stół. To oznaka słabości strony rosyjskiej, która przez rok nie potrafiła osiągnąć swoich celów konwencjonalnym konfliktem zbrojnym. Rosja odeszła od porozumienia z Amerykanami dot. broni jądrowej. Taki sygnał to sposób nacisku na nasze społeczeństwo. Teraz Rosja nie mając konwencjonalnej przewagi nad państwami NATO, stosuje taką strategię jak NATO w czasie zimnej wojny. Moim zdaniem prawdopodobieństwo użycia tej broni jest niskie. Rozmieszczenie jej na Białorusi ma charakter polityczny, który łamie pewien rodzaj tabu rozmieszczenia broni atomowej na obszarze, który ustami Łukaszenki deklarował, że takiej broni tam nie będzie - dodał.