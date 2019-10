Nowa, aż 100-osobowa "mafia rumuńskich grzybiarzy". Popłoch we wsi w Małopolsce

- Kilkudziesięciu ludzi szło na mnie z nożami. W całym lesie słychać było pokrzykiwania. Tylko głupi by nie uciekał - relacjonował spanikowany grzybiarz, który salwował się ucieczką z lasu koło wsi Smerekowiec. Po Kielcach mamy kolejne doniesienie o "mafii rumuńskich grzybiarzy", szturmującej polskie lasy.

"Ludzie od dwóch dni boją wychodzić się z domów, gdyż koczownicy podjeżdżają pod posesje, a jeśli któraś jest niezamknięta lub, co gorsza nie posiada ogrodzenia, bez skrępowania chodzą po jej terenie, zabierając rzeczy, które uznają za przydatne. Przy próbach jakiejkolwiek interwencji ze strony mieszkańców koczownicy stają się nieuprzejmi i agresywni obrzucając ludzi stekiem wyzwisk i gróźb" - alarmuje lokalny portal Gorlice24.pl .

Konflikt o grzyby. 150 Rumunów rozłożyło obóz

Jak relacjonuje Helena Waszczyszak sołtys Smerekowca, jeden z grzybiarzy uciekł na widok grupy obcych "ludzi z nożami". Grzybiarze byli widziani pod sklepem w Uściu Gorlickim. Sklep był zamknięty, a grzybiarze dobijali się do drzwi. Obsługa myślała, że chcą je sforsować.

- To wszystko jednak były nieporozumienia kulturowe. Ci grzybiarze nie znają polskiego. Ich zachowanie zostało źle odczytane. Nie są groźni - wyjaśnia sołtys w rozmowie z WP. Dodaje, że przyczyną konfliktu mogła być rywalizacja o grzyby. Większość terenów gminy Uście Gorlickie to lasy, a właśnie trwa szczyt grzybobrania .

Szef "mafii grzybiarskiej" zabiera głos. "Jesteśmy na urlopie"

Policja potwierdza, że grupa licząca 150 osób przyjechała do Smerekowca 30 samochodami. To obywatele Rumunii. Jeden z policjantów wyposażony w tłumacza Google Translator w telefonie nawiązał kontakt w przywódcą grupy. Mężczyzna przedstawiający się jako "wójt" wyjaśnił, że wszyscy są na urlopie i planują tygodniowe grzybobranie w Polsce.

Zapewnił, że zamiary grupy są całkowicie pokojowe, a obawy mieszkańców niesłuszne. Ponadto rumuńscy grzybiarze zobowiązali się do posprzątania terenu po zakończeniu biwaku i grzybobrania.

Sprawdzeniem Rumunów zajmowali się także funkcjonariusze Straży Granicznej. Grzybiarze legalnie wjechali do Polski. Jedynie Straż Leśna interweniowała w sprawie sześciu kierowców, którzy złamali zakaz wjazdu samochodem do lasu.

Polskie grzyby tylko dla Polaków?

Nie wiadomo, w jaki sposób Rumuni dowiedzieli się o wysypie grzybów w Polsce, ani też co zamierzają zrobić ze skrzynkami zebranych grzybów. Według nieoficjalnych informacji leśników, Rumuni zbierają grzyby z przeznaczeniem na sprzedaż. W ten sposób dorabiają sobie do pensji.

- Słyszałem, że zostali wynajęci do zbioru prawdziwków. Najlepszy sort grzybów trafia do skupów w Niemczech. Dniówka zbieracza w Polsce to 300 zł. Przy takim sezonowym wysypie grzybów jak teraz, mogą dorobić 7 tys. zł na głowę - mówi WP jeden z leśników.