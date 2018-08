NotATarget – Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

19 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Podczas tegorocznych obchodów kontynuowana będzie kampania #NotATarget, której zadaniem jest pokazanie światowym przywódcom, że społeczeństwo nie zgada się na ataki na niewinnych ludzi.

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej w rocznicę wielkiej tragedii

Dokładnie 15 lat temu, 19 sierpnia 2003 roku, w Bagdadzie (Irak) w wyniku ataku bombowego zginęło 22 działaczy humanitarnych. Jednym z nich był Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka i Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego w Iraku, Sergio Vieira de Mello. Zamachowcy użyli ciężarówki wypełnionej materiałami wybuchowymi, aby zrównać z ziemią placówkę ONZ . Ten atak wraz zmusił do wycofania się z Iraku ONZ oraz inne organizacje humanitarne. Tysiące ludzi zostały wówczas bez pomocy, zdane tylko na siebie.

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej w liczbach

Każdego roku na świecie giną dziesiątki tysięcy cywili. W Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej ONZ publikuje liczby wyznaczające ogrom tragedii. W 2017 roku ponad 26 000 osób cywilnych zostało zabitych lub rannych w wyniku działań wojennych. Są to dane z sześciu najniebezpieczniejszych państw: Afganistanu, Iraku, Somalii, Jemenu, Demokratycznej Republiki Konga i Republiki Środkowoafrykańskiej. Aż 92% ofiar ataków z użyciem materiałów wybuchowych to cywile. Liczna uchodźców na świecie sięga już 68,5 miliona osób. W Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej nie można zapominać również o tych, którzy poświęcają się, aby świat usłyszał o wojnie. W ubiegłym roku zginęło 83 przedstawicieli mediów. Byli to zarówno dziennikarze, pracownicy mediów, jak również blogerzy. Pojechali w najbardziej niebezpieczne rejony świata, aby zdawać relację z tego jak bardzo cierpią niewinni ludzie. Nie da się zliczyć ilości dzieci osieroconych przez rodziców czy też ofiar przemocy seksualnej. Wiemy za to, że bestialscy wojownicy coraz częściej uprowadzają dzieci, aby te walczyły za nich. Świat wie o istnieniu 6,5 tysiąca dziecięcych żołnierzy. Nie tak powinno wyglądać dzieciństwo. Codzienne obrazy wojny, śmierć i strach to nie obrazy, przeznaczona dla oczu niewinnych dzieci. Jaki świat będą tworzyły ofiary takiej codzienności?