Nocny odwet Izraela. Siedziby Hamasu i Hezbollahu w ogniu

Wojna w Izraelu z każdą kolejną godziną przybiera na sile. Siły Zbrojne Izraela opublikowały najnowsze nagrania ze strefy walk. Materiał udostępniła również agencja AP. Na nagraniu można zobaczyć nocny atak odwetowy na tereny Hezbollahu, szyickiego ugrupowania politycznego, które jest częścią libańskiego rządu. Atak przeprowadzono na spornym obszarze farm Shebaa, wzdłuż granicy Libanu, obok Wzgórza Golan. Była to odpowiedź za kilka rakiet wystrzelonych wcześniej z południowo-wschodniego Libanu. Co więcej, w pewnym momencie widać też pracę izraelskiej obrony przeciwlotniczej w miejscowości Aszkelon, oddalonej od Tel Awiwu ok. 50 km. Ostatniej nocy przeprowadzono też wiele ataków rakietowych na Strefę Gazy. Celem izraelskiego wojska były składy amunicji Hamasu. W wyniku uderzenia w kluczową infrastrukturę palestyńskich bojowników, doszło nocą do potężnych eksplozji, którym towarzyszył ogromny huk i kule ognia. Po tym, jak w sobotę nad ranem Hamas przeprowadził serię ataków na izraelskie tereny. Po obu stronach zginęło już ponad 1100 osób. Konflikt przybrał na sile, dlatego USA zadecydowały, by w region wschodniego Morza Śródziemnego skierowano grupę uderzeniową z lotniskowcem USS Gerald Ford, krążownikiem i czterema niszczycielami. Amerykanie wysyłają również samoloty myśliwskie.