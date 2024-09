Nocny atak na port w Rosji. Nad miastem eksplodowały rakiety

Moment wymiany ognia nad portem w Noworosyjsku w Rosji niedaleko Krymu. Agencja AP udostępniła nagranie jednego ze świadków nocnego ataku dronów. Celem Ukraińców był port, w którym armia Putina magazynuje broń, amunicję i sprzęt wojskowy. Do uderzenia doszło we wczesnych godzinach porannych w czwartek, gdy mieszkańcy miasta jeszcze spali. Według AP, w Noworosyjsku zawyły syreny ostrzegawcze na kilka chwil przed przylotem pierwszych bezzałogowców, które uderzyły z powietrza oraz z wody. Na nagraniu świadka całego zdarzenia widać, że Rosjanie do obrony portowego miasta użyli rakiet i dronów. W tle pracy obrony przeciwlotniczej słychać było też serię strzałów z broni maszynowej, co wskazuje, że żołnierze Putina strzelali do atakujących ich dronów. W wyniku wymiany ognia nad miastem przez kilkadziesiąt minut unosiły się kule ognia i kłęby siwego dymu, czemu towarzyszyły także pojedyncze eksplozje. Przed czwartkowym południem burmistrz Noworosyjska Andriej Krawczenko przekazał, że plaże muszą zostać zamknięte do odwołania, a ruch transportowy ograniczony. W oświadczeniu dodano, że nocą zestrzelono dwa drony morskie w północno-wschodniej części Morza Czarnego.