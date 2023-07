Nocne polowanie na rosyjskie miny. Taktyka Ukraińców zdaje egzamin

Ukraińcy oczyszczają drogę do Zaporoża z pól minowych. Żołnierze z 9. pułku operacyjnego Sił Zbrojnych Ukrainy udostępnili nagranie, na którym widać potężną eksplozję. Jak się okazało, wojskowi Zełenskiego wyruszyli nocą na specjalną misję w okolicach Zaporoża, a ich zadaniem było zlikwidowanie min pozostawionych przez Rosjan. Do tej misji wykorzystano amerykański zestaw M58 MICLIC na jednoosiowej przyczepie doczepionej do transportera opancerzonego M113A3. Broń z USA od dłuższego czasu sprawdza się na froncie, a najnowsze nagranie jest tego dowodem. Na nagraniu można zauważyć, że operator M58 MICLIC w pewnym momencie wystrzeliwuje przez rakietę ładunek wydłużony używany w celu oczyszczenia terenu z min. Po detonacji oczyszczany jest pas terenu o szerokości 8 metrów i długości 107 metrów. Taktyka Ukraińców zdaje egzamin na froncie. Najpierw zespół zwiadowczy szuka dróg, na których roi się od min, następnie nocą zmechanizowana grupa wyrusza do likwidacji rosyjskich pułapek.