Nobel dla Tokarczuk w cieniu skandalu. Nagroda dla adoratora Milosevicia

W tegorocznej gali noblowskiej głównym bohaterem jest nie Olga Tokarczuk, tylko inny laureat literackiej nagrody - Peter Handke. O Austriaku głośno jest jednak nie z powodu jego literatury, a jego admiracji dla Slobodana Milosevicia i negowania serbskich zbrodni wojennych w Bośni.

Handke liczył Serbów jako ofiary wojny, oskarżał Zachód o wyolbrzymianie serbskich zbrodni. Zbrodnia w Srebrenicy, gdzie zabito 8 tys. mężczyzn i chłopców, to jego zdaniem "masakra odwetowa". Podawał w wątpliwość też zbrodnie popełniane podczas czteroletniego oblężenia Sarajewa (sugerował wręcz, że część z nich dokonywali sami Bośniacy, tylko po to, by oskarżyć o nie Serbów) kwestionował winę i zeznania świadków przeciwko znanym i udokumentowanym zbrodniarzom.

Adorator Miloszevicia

- On wielokrotnie bronił Miloszevicia w debatach. To nie była jednorazowa sprawa - mówi WP Una Hajdari, serbsko-albańska dziennikarka. - Można mieć różne poglądy na temat zachodniej interwencji w byłej Jugosławii. Sama spotykałam się z nienawiścią z obu stron za to, co na ten temat pisałam. Ale Handke po prostu Miloszevicia adorował. To przykre, że nagroda dla Tokarczuk została przyćmiona przez kogoś takiego - dodała.