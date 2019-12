Awantura o Olgę Tokarczuk. Posłanka apeluje, jest odpowiedź z TVP

Posłanka PO Joanna Mucha narzeka w mediach społecznościowych na TVP. Twierdzi, że telewizja publiczna nie pokaże ceremonii wręczenia Oldze Tokarczuk Nagrody Nobla. Na jej wpis zareagował szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

"Telewizja (podobno) Polska, która odmawia transmisji z uroczystości wręczenia Nagrody Nobla Polce Oldze Tokarczuk. Coraz bardziej w przymiotniku 'publiczna' oddala się od opinii publicznej. Coraz bliżej jej do publicznego domu" - napisała na Twitterze Joanna Mucha.

Sprawa została jednak wyjaśniona w sobotę. Korespondent TVP W Berlinie Cezary Gmyz napisał w sieci, że transmisja z ceremonii zostanie pokazana w TVP , a on będzie relacjonował wydarzenie. Również Jacek Kurski potwierdził w rozmowie z "Faktem" , że TVP Info pokaże odebranie przez Olgę Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla.

Do wpisu Muchy odniósł się również szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. "Szanowna Pani, na jakiej podstawie twierdzi Pani, że Telewizja Publiczna 'odmawia transmisji'? Informuję, że ceremonia wręczenia nagrody Nobla Oldze Tokarczuk

odbędzie się we wtorek 10 grudnia. Zapraszam na relację z tego wydarzenia do TVP Info" - napisał na Twitterze Jarosław Olechowski.