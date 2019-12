Afera o Olgę Tokarczuk. "Naród ma prawo do dumy z Nobla"

Olga Tokarczuk wygłosiła w sobotę w Sztokholmie wykład noblowski. Jej wystąpienie nie było transmitowane w całości w telewizjach. Sytuacja zaniepokoiła wiele osób. Poseł Paweł Kowal stwierdził, że TVP nie pokaże ceremonii wręczenia Nobla. Odpowiedział mu korespondent TVP.

- Coś, co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera. Wiedzą o tym bardzo dobrze nie tylko historycy, ale także (a może przede wszystkim) wszelkiej maści politycy i tyrani. Ten, kto ma i snuje opowieść - rządzi - mówiła podczas sobotniego wykładu w Sztokholmie Olga Tokarczuk.

Wystąpienie noblistki nie było pokazywane w całości w telewizjach. Internauci zastanawiali się, jaki był tego powód. Beata Biel z TVN24 wyjaśniła, że wykładu nie można było transmitować na żywo w telewizji. "Można było live online. Można w tv pokazywać fragmenty, zgodnie z ustalonymi przez Fundację zasadami. Nie było więc problemu, by materiał zrobić np. w "Wiadomościach", ale nie widziałam takowego - napisała.

Od pewnego czasu publicyści zastanawiali się nad tym, czy TVP będzie transmitować ceremonię wręczenia Nagród Nobla zaplanowaną na 10 grudnia. "Noblistka ma inne poglądy niż władza - to ta jej nie zaprasza, a tv rządowa nie transmituje ceremonii noblowskiej. No ludzie! W demokratycznym (zakładam) wciąż kraju Noblistka nie ma obowiązku klaskać władzuni, naród ma prawo do dumy z Nobla a dygnitarzom potrzeba więcej luzu" - napisał na Twitterze poseł Paweł Kowal.