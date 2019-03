NIK skontroluje policję. Zieliński uderza w posłankę. Mamy odpowiedź i jasną deklarację

Najwyższa Izba Kontroli zajmie się garnizonem podlaskiej policji i sprawdzi, jak nadzorowana jest policja przez ministra Jarosława Zielińskiego. Wiceszef MSWiA atakuje posłankę PO, która alarmuje o patologiach w regionie wpływowego polityka. Bożena Kamińska mówi nam: – Nie pozwolę zamieść tej sprawy pod dywan.

"Prezes NIK na wniosek swojej byłej partyjnej koleżanki posłanki PO zapowiada, oczywiście w TVN, kontrolę we wskazanych przez nią jednostkach podlaskiej Policji. Na podstawie anonimów. Ta kampania polityczna kompromituje Izbę, a ma być ona bezstronnym organem kontrolnym państwa" – napisał wiceszef MSWiA.

Do tablicy wywołał tym samym posłankę PO Bożenę Kamińską, która od miesięcy zajmuje się sytuacją w podlaskim garnizonie policji. Spotyka się z funkcjonariuszami, którzy alarmują o patologiach i przekazują listy z opisami działań ministra Zielińskiego względem funkcjonariuszy.

To posłanka PO zawnioskowała do NIK o wszczęcie kontroli. Jako pierwsi informowaliśmy o tym w Wirtualnej Polsce już w listopadzie (więcej tutaj ).

Zieliński zarzuca "ustawkę polityczną", podczas gdy Krzysztof Kwiatkowski przypomina wiceministrowi, że... sam w przeszłości wnioskował o kontrolę NIK. "Panie Ministrze, nie dzielimy wniosków na wnioski posłów PO i wnioski posłów PiS. Pan, jako poseł, sam złożył w latach 2013-2014 trzy wnioski do NIK o kontrolę w różnych sprawach. M.in gospodarności władz lokalnych w Suwałkach. NIK kontrolę podjęła. Pozdrawiam" – napisał Kwiatkowski.

Tomasz Siemoniak, również monitorujący sprawę w ramach Zespołu ds. bezpieczeństwa, mówi WP: – Kompletne oderwanie od rzeczywistości ministra. Podważanie działań NIK, jej podstawowych zadań, to absurd. Zieliński, jak widać, ma sporo spraw do ukrycia, stąd jego nerwowa relacja. Nie skryje się pod konfetti.

– Proszę nie żartować – odpowiada polityk PO. – Nie byłam w kontakcie z prezesem NIK. Po prostu skierowałam pismo z wnioskiem do Izby. Czuje się w obowiązku reagować na nieprawidłowości, o których od miesięcy informują mnie funkcjonariusze z całej Polski.

Według informacji WP kontrola NIK ma zostać wszczęta lada dzień. Ile potrwa? Co najmniej kilka tygodni.

"Zieliński nie podaje ręki, zarzuca korupcję"

Bożena Kamińska mówi nam, że nie tylko ona wnioskowała do NIK – że robili to także sami policjanci. – Mam kopie pism podpisanych z imienia i nazwiska przez tych funkcjonariuszy – twierdzi posłanka. – Jestem także w posiadaniu dokumentów przekazanych do NIK, a także tych przekazywanych od miesięcy ministrowi Zielińskiemu – dodaje.