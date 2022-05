Niezwykły gest pilota. "Napisał" to na niebie

"Róbcie piwo, nie walczcie" - taki napis zwieńczony symbolem serca, wykonał pilot samolotu, który można było zobaczyć na poratlu FlightRadar24. "Make beer, not war" to zmodyfikowana wersja napisu "Make love, not war", co w dosłownym tłumaczeniu oznacza: czyń miłość, nie wojnę.