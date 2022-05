Ławrow: "Jesteśmy zaskoczeni taką falą". Minister Putina kompletnie odleciał

Na początku maja szef rosyjskiego MSZ w wywiadzie we włoskiej telewizji oskarżył prezydenta Ukrainy o antysemityzm. Siergiej Ławrow mówił o tym w programie na antenie "Rete 4". Dla rosyjskiego ministra spraw zagranicznych rozmowa była okazją do szerzenia propagandy zgodnej z linią Kremla. Oskarżył Wołodymyra Zełenskiego o antysemityzm, Włochy o wsparcie Ukrainy, zaś samą Ukrainę o sabotowanie negocjacji z Rosją. Przekonywał też, że masakra w Buczy jest "kłamstwem", a Zachód powinien płacić za gaz w rublach, by oddać to, co "ukradł".