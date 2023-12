Niezidentyfikowany obiekt nad Polską. Są pierwsze scenariusze

Zdaniem byłego szefa obrony powietrznej, teraz będą trwały zakrojone poszukiwania. - Jeżeli to rakieta, to na pewno nie zawróciła. Jeżeli zanikł sygnał, to najprawdopodobniej ten obiekt spadł. Trzeba go poszukiwać, do skutku. Obiekt może być uzbrojony w głowicę - ostrzega Stachurski.