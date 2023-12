Niezidentyfikowany obiekt nad Polską. Pierwsza reakcja Ukrainy

W piątek od strony Ukrainy wleciał do Polski niezidentyfikowany obiekt. - To kolejny sygnał dla naszych partnerów, aby wzmocnili Ukrainę niezbędną liczbą środków tak, abyśmy się stali tarczą między rosyjskim agresorem, a Europą. To ochroni zarówno nas, jak i ich - oświadczył rzecznik ukraińskich sił powietrznych płk. Jurij Ignat.