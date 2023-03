"Niewiarygodna skala". Dowódca NATO o stratach Rosjan

Szef wojsk NATO, mówiąc o stratach, podał dane zbliżone do tych, które przekazuje brytyjski resort obrony. Wskazuje on, że Federacja Rosyjska straciła na froncie od 175 do 200 tysięcy żołnierzy. Około 40-60 tysięcy mają stanowić zabici, resztę stanowią ranni lub ciężko ranni mundurowi, którzy są niezdolni do służby na froncie.