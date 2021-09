Nietypowy początek rozmowy. Sellin: postuluję zmianę zdjęcia mojego szefa

- Postuluję zmianę zdjęcia w artykule, który prezentujecie, pokazując mojego szefa, wicepremiera Piotra Glińskiego, bo takie zdjęcia to też jest forma manipulacji wizerunkowej - powiedział w programie "Newsroom" WP Jarosław Sellin z PiS. Na stwierdzenie prowadzącego program Patryka Michalskiego, że jest to jedno z dostępnych zdjęć w agencjach fotograficznych i nie ma tu mowy o żadnej manipulacji, Sellin stwierdził, że zna Piotra Glińskiego jako człowieka pogodnego, życzliwego i "to zdjęcie nie odzwierciedla jego charakteru". Skomentował również doniesienia o rekonstrukcji rządu oraz pomysł oddzielenia w swoim resorcie kwestie kultury od sportu. Więcej w materiale wideo.