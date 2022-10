Niespokojnie w Krzywym Rogu. Reporterzy Outriders w Ukrainie

Zespół polskich reporterów z grupy Outriders przebywa w Krzywym Rogu w Ukrainie. Reporterka Aleksandra Rutkowska opowiadała w programie "Newsroom WP" o relacjonowaniu wojny. - Tak naprawdę z dnia na dzień przejeżdżamy przez kolejne atakowane przez Rosjan miasta, żeby pokazać jak wygląda życie w pogrążonym wojną kraju - mówiła Aleksandra Rutkowska. - Wczoraj spędziliśmy cały dzień w Mikołajowie, w miejscu, które jest cały czas brutalnie atakowane. Mówimy o bombardowanych teatrach, osiedlach, hotelach. To miejsce, w którym w jakiejś mierze, wciąż musi toczyć się normalne życie. Wczoraj wieczorem dotarliśmy do Krzywego Rogu, jutro będziemy w Dnieprze, a wszystkie te historie zobaczą państwo w specjalnym projekcie Outriders. Chcemy pokazać miejsca, które już nie funkcjonują albo którym udało się przetrwać pokazując całą złożoność tego, z czym mamy do czynienia. Dziś rano dostaliśmy informację na Telegramie (o bombardowaniu - red.), że w północnej części miasta doszło do wybuchu. Cała noc była niespokojna. Dla wielu mieszkańców i mieszkanek Krzywego Rogu jest to codzienność. Mikołajów jest o tyle innym miastem, że jest dużo bliżej frontu. Niebo nie jest spokojne. Obserwujemy to, co dzieje się wokół nas i staramy się to rejestrować - dodała dziennikarka.