Niespodziewane zagranie Tuska. Prezydent zaczął się tłumaczyć

- Różne głosy w mediach padały, dziennikarze spekulują - to nie chodzi o to, że ja uważam, że wszystko było idealnie i mnie coś może tutaj zaskoczyć. Prawda jest następująca, że wszyscy jesteśmy twardo stąpającymi po ziemi realistami i nic mnie zaskoczyć nie powinno. Ogromnie mi zależy, żeby to zostało zrealizowane. Jeżeli coś było źle realizowane, być może trzeba coś zmienić, to proszę żebyście zmieniali, ale żeby to było realizowane - zaapelował Andrzej Duda.