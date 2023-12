Niespodziewane słowa z Hamasu. "Porwani pomyłkowo". A do tego jeszcze o Chinach

Abu Marzouk zaprzeczył również doniesieniom na temat poddania się wielu bojowników, co miało osłabić zdolność organizacji do kontynuowania walk. Podkreślił, że grupa nie ma zamiaru się poddawać. - Jesteśmy zwycięzcami od pierwszego dnia tej wojny - powiedział. Zapytany o to czy ataki Hamasu na cywilów i wzięcie setek zakładników do niewoli to terroryzm, Palestyńczyk odpowiedział, że organizacja nie atakuje cywilów. Dzieci, osoby starsze, dorośli i obcokrajowcy zostali "porwani przez pomyłkę" - dodał.