Obeida żyje i stawia straszne ultimatum. Hamas zabije wszystkich zakładników?

Premier Izraela spotkał się w zeszłym tygodniu z rodzinami zakładników przetrzymywanych w Gazie. The Times of Israel przekazało, że Benjamin Netanjahu oświadczył wówczas, że nie ma realnej możliwości zawarcia porozumienia w celu uwolnienia wszystkich więźniów. Jak dodał, żądania Hamasu są nie do spełnienia. - W tej chwili nie ma możliwości sprowadzenia wszystkich do domu. Czy ktoś naprawdę może sobie wyobrazić, że gdyby istniała taka opcja, ktokolwiek by ją odrzucił? - powiedział szef rządu. - Hamas ma żądania, których nawet ty byś nie zaakceptował - dodał podczas spotkania z rodzinami zakładników.