Niesamowity wyczyn Norwegów. Ani jedno dziecko nie zginęło w wypadku drogowym

Norwegia ma powód do dumy. Przez cały 2019 rok ani jedno dziecko w wieku poniżej 16 lat nie zginęło w wypadku drogowym - podała norweska administracja dróg Statens vegvesen. Dla porównania w Polsce wciąż mamy ponad 50 ofiar wśród dzieci, a główny problem to zapinanie pasów w fotelikach.

Nie ma już rodziców piratów

Norwegowie podkreślają, że efekt "zero ofiar" udało się osiągnąć dzięki wyeliminowaniu z dróg kierowców jeżdżących zbyt szybko i ryzykownie. Wcześniej dzieci najczęściej ulegały wypadkom podczas jazdy samochodem, gdy za kierownicą siedział ktoś z najbliższej rodziny i popełniał tragiczny błąd. Słynne już drakońskie kary dla kierowców nie to nie wszystko. Każdy wypadek poddawany jest analizie, czy w miejscu, gdzie doszło do tragedii można poprawić bezpieczeństwo.