Prywatny fotoradar pod przedszkolem zadziałał. Wielkie zwycięstwo rodziców

Ustawili prywatny fotoradar pod przedszkolem w Chotomowie, by zebrać dowody na śmiertelne zagrożenie dzieci ze strony piratów drogowych. Rodzice i inicjatorzy tej akcji odnieśli wielkie zwycięstwo. Urzędnicy zgodzili się na budowę w tym miejscu zabezpieczeń przed piratami drogowymi.

To także sukces Wirtualnej Polski. O kontrowersyjnych działaniach rodziców i aktywistów z Chotomowa napisaliśmy jako pierwsi . Sprawą zainteresowało się kilka stacji telewizyjnych, Polskie Radio i liczne redakcje portali, w tym także o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Urzędnicy nie mieli innego wyjścia, jak zgodzić się na przebudowę przejścia dla pieszych przed przedszkolem.

Prywatny radar drogowy. Mocne dowody zagrożenia

We wrześniu rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zainstalowali przy placówce radar drogowy. W dwóch kilkudniowych seriach pomiarów zarejestrował wykroczenia kilkudziesięciu tysięcy pojazdów. Żaden kierowca nie stosował się do znaku ograniczenia prędkości 40 km/h. Najwolniejszy jechał z prędkością 62 km/h, kilku rekordzistów pędziło prawie 130 km/h.