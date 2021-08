"Nieprzytomny leży na plaży". Ratownik z Helu o tym, jak ludziom puściły hamulce

Wirtualna Polska towarzyszyła ratownikom podczas jednego z dyżurów. - Radzę przyjechać w porze śniadaniowej, kiedy jest spokojniej. Później życie na Helu się rozkręca. Jak będzie alarm, to już nie porozmawiamy. Niedawno jak wskoczyliśmy do karetki o 10, to wyszliśmy z niej o 3 w nocy - zastrzega Michał Rutkowski.