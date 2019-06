#JedziemyWPolskę. Rusza druga edycja akcji WP

Dziennikarze Wirtualnej Polski po raz drugi ruszają w trasę, by sprawdzić i opisać to, co dla Was ważne. W ramach naszego cyklu #JedziemyWPolskę odwiedzą kolejne miejscowości. Tym razem jednak firmowy samochód zostawią w garażu. Poruszać się będą pociągami, autobusami i... stopem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Cykl #JedziemyWPolskę zapoczątkowaliśmy w 2018 roku. Reporterzy WP opuścili redakcje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu i przez dwa miesiące podróżowali po Polsce, zbierając materiały do artykułów. Chcieliśmy napisać o tym, co dla Was ważne. O Waszym - naszych czytelników - życiu.

Odwiedziliśmy 12 miejsc w kraju i przebyliśmy łącznie 8 tysięcy kilometrów. Byliśmy m.in. w Rytlu, spustoszonym w 2017 roku przez wichurę. Sprawdziliśmy, jak żyje się mieszkańcomKonina, który szuka pomysłu na "życie po elektrowni". Byliśmy również we Włocławku - dawnej stolicy keczupu, Oświęcimiu, Nowym Sączu, Kietrzu i Pawłowicach, a także Wielbarku, Wałbrzychu i Boczowie.

WP.PL Podziel się

Ponownie ruszamy w trasę

W tym roku również postanowiliśmy ruszyć w trasę, ale używajac tylko publicznego transportu. Chcemy podróżować tak, jak podróżują miliony Polaków. Nasz reporter Piotr Barejka wyruszy PKS-em w trasę po Mazowszu. Martyna Kośka przejedzie najdłuższym połączeniem kolejowym w Polsce - ze Szczecina do Przemyśla. Witold Ziomek spróbuje wrócić z Podlasia do Warszawy korzystając z lokalnych połączeń, za to bez komórki. A Helena Łygas i Aleksandra Chruścielewska wybiorą się autostopem nad morze.

Chcemy opisać i pokazać, czym żyją mieszkańcy Polski. Jeśli w Waszej miejscowości dzieje się coś ciekawego, jeśli chcielibyście, byśmy Was odwiedzili - czekamy na wiadomości od Was na platformie #Dziejesię. Liczymy na odzew!