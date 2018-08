#JedziemyWPolskę. Nowy cykl Wirtualnej Polski

Wirtualna Polska to nie tylko Warszawa. Nie tylko Gdańsk, Wrocław, Kraków, Poznań, ale również Rytel, Pawłowice, Świebodzin. W ramach akcji “JedziemyWPolskę” nasi reporterzy ruszają w trasę, by lepiej poznać Was i wasze potrzeby. Coś ciekawego, ważnego dzieje się w Waszej miejscowości? Piszcie. Czekamy!



Większość z nas - dziennikarzy Wirtualnej Polski - na co dzień pracuje w dużych miastach - Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie. Dużo czasu spędzamy za biurkami, z telefonem w ręku. Chcemy przełamać ten schemat. Odwiedzić i lepiej poznać Was - naszych czytelników.

Przez najbliższe dwa miesiące nasi reporterzy będą przemierzać kraj, poznając lepiej lokalne sprawy. Sprawdzimy, jak Rytel radzi sobie rok po nawałnicach i jak żyje się za obwodnicą. Jak wygląda codzienność Włocławka, z czego dumny jest Oświęcim, czym pochwalić może się Wielbark, czym Świebodzin. Chcemy pokazać, że Polska jest różnorodna i ciekawa, a pozytywne historie dzieją się w całym kraju.

Dlatego jeśli jest coś, co uważacie za ważne, czym chcielibyście się podzielić - zgłaszajcie się do nas. Przyjedziemy do Was, porozmawiamy, pokażemy. Siła jest w Was i Waszych historiach. To dzięki Wam poznaliśmy i opisaliśmy sprawę księdza, który walczy z biskupem o dziecko. Pokazaliśmy trudną sytuację młodych przedsiębiorców, którzy nie mogą liczyć na wysokie emerytury. Dzięki naszemu artykułowi pan Michał wywalczył należny mu zasiłek na dziecko.

Jak się do nas zgłosić?

Uruchomiliśmy specjalną platformę #dziejesię, gdzie czekamy na Wasze wiadomości i zdjęcia. Czekamy również na Wasze komentarze w artykułach i na Facebooku. Każda historia jest dla nas cenna. Podzielcie się z nami tym, co Was cieszy, martwi, trapi. Jesteśmy tu dla Was.