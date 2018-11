JedziemyWPolskę. 8 tysięcy kilometrów i 12 miejsc na mapie Polski

Pierwsza edycja cyklu Wirtualnej Polski “JedziemyWPolskę” dobiegła końca. W ciągu 2 miesięcy nasi reporterzy przemierzyli ponad 8 tysięcy kilometrów i odwiedzili 12 miejsc w całym kraju.

W sierpniu reporterzy Wirtualnej Polski ruszyli w trasę, by lepiej poznać Was - naszych czytelników i Wasze potrzeby. Chcieliśmy pokazać, że Polska to nie tylko metropolie, ale też mniejsze miejscowości i wsie. O tym, gdzie pojedziemy, w dużej części decydowaliście Wy sami, wysyłając nam zgłoszenia na #dziejesię.