Niepokojące wieści. Nowy pomysł Rosji na ofensywę

Rosja do tej pory oszczędnie wykorzystywała swoje siły powietrzne, opierając się zamiast tego na rakietach dalekiego zasięgu, artylerii i wojskach lądowych. To jednak, jak wynika z doniesień zachodniego wywiadu, na które powołuje się "Financial Times", może wkrótce się zmienić. Rosjanie mają gromadzić przy granicy z Ukrainą samoloty i śmigłowce, które mają wesprzeć ich ofensywę lądową.