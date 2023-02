Ostrzeżenie z Białego Domu. W tle rekordowy plan dla Ukrainy

Mimo to - według "Washington Post" - oficjele USA starają się także przystosować cele Ukrainy do poziomu pomocy, który Zachód może podtrzymać. Administracja uważa m.in., że uporczywa obrona Bachmutu na wschodzie może ograniczyć możliwości Sił Zbrojnych Ukrainy do przeprowadzenia ofensywy na południu kraju. Podobnie - według amerykańskich służb - Ukraińcy nie są w stanie obecnie odbić Krymu.