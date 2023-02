Już wiadomo, po co Biden przylatuje do Polski. Biały Dom ujawnił [RELACJA NA ŻYWO]

Poniedziałek to 355. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W przyszłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleci do Polski. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby wyjawił, że chce osobiście podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Polakom za to, co robią w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie. - Polacy boksują w cięższej wadze - stwierdził Kirby. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.