Fiński generał: Krym jest dla Putina kwestią życia lub śmierci

Puszka Pandory

- Nie sądzę, by Kreml posunął się do skrajności. Broń nuklearna to duży problem. Na dodatek Ukraina jest tak blisko, że obrona przed uderzeniem jądrowym ze strony rosyjskiej byłaby niemożliwa. Użycie taktycznej broni jądrowej niekoniecznie zmieniłoby sytuację na linii frontu. Raczej groziłoby to odwetem wymierzonym w rosyjskie miasta przygraniczne za pomocą potężniejszej broni zachodniej. Ich użycie to puszka Pandory, bo nikt nie wie, co może się w takiej sytuacji wydarzyć - uważa natomiast Arkady Moshes, ekspert fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.