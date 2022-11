Niepokojące doniesienia. "Po Rosjanach można spodziewać się najgorszego"

Rosja straszy wizją katastrofy nuklearnej

- Ataki na Zaporoże powtarzają się regularnie. Do tej pory nie doprowadziły do uszkodzenia elektrowni, które mogłoby zagrozić katastrofą nuklearną. Rosjanie musieliby się bardzo postarać, żeby spowodować skażenie, a nawet jeśli by do niego doszło, to byłoby one punktowe. W najgorszym razie wiatry wschodnie wysłałyby chmurę radioaktywną na teren Rosji - twierdzi w rozmowie z Wirtualną Polską ekspert ds. energetyki Wojciech Jakóbik.