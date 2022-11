Ogromny pożar w Moskwie. Nad miastem unoszą się kłęby dymu

Jak podaje TASS, powołując się na komunikat Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, pożar otrzymał trzeci stopień z pięciu. "Niewykluczone, że do gaszenia zostaną wykorzystane helikoptery. "Strażacy ratują ludzi uwięzionych w budynku przy pożarze. Powierzchnia pożaru wynosi około 2 tys. mkw." - czytamy w komunikacie. Doszło do wybuchu, co doprowadziło do zawalenia się części budynku. Zawaliły się sufity pomiędzy dwoma piętrami.