Niepokojące doniesienia dot. dzieci. "Przypadki zagrożenia życia"

Bezpłatne szczepienia dla części dzieci

Mówiąc o ospie wietrznej "charakterystycznej dla tego sezonu" lekarz przypomniała, że przeciw tej chorobie są skuteczne szczepienia. Szczepionka przeciwko ospie wietrznej nie jest obowiązkowa, ale zalecana. Koszt jednej dawki to ok. 270 zł. Skuteczność składającego się z dwóch dawek preparatu przekracza 90 procent. Bezpłatne szczepienia obowiązują dzieci do 12. roku życia, które mają m.in. upośledzoną odporność, przebywają w placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w domach dziecka; a także dzieci uczęszczające do żłobków, ale do przedszkoli już nie.