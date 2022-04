Zamieszanie z testami na COVID-19. Chcesz sprawdzić, czy jesteś chory? Zapłać

Liczba nowych przypadków zakażeń systematycznie spada - stwierdził we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pytanie, czy jest to efekt końca czwartej fali pandemii, czy tylko zmian w podejściu do testowania na COVID-19? Jak alarmuje były minister zdrowia, poseł KO Bartosz Arłukowicz, resort zdrowia nie zaleca lekarzom testowania na COVID-19 pacjentów z gorączką i objawami choroby.