Niepłodność. Jak sobie z nią poradzić?

W naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że rok po ślubie mamy mieć dziecko i jeśli tak nie jest, to każdy daje sobie prawo do odpytywania nas, dlaczego ośmielamy się żyć inaczej. Powiedzenie – jestem niepłodna, mój mąż jest niepłodny, to najtrudniejsze, co można zrobić. Zrozumienie problemu jest rzadkością. Dlatego tak wiele par musi ukrywać swój problem pod beztroskimi odpowiedziami: jeszcze mamy czas, chcemy najpierw pożyć we dwoje, teraz skupiamy się na karierze. Prawda jest często dużo bardziej bolesna.