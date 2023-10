Niepewny jest los 100 tys. głosów Polaków za granicą

PKW zdaniem kandydata na senatora "doskonale wie, że głosy oddane w referendum można by policzyć później" i wskazuje, że istnieją już cztery opinie, profesorów Marka Chmaja, Sławomira Patyry i Anny Rakowskiej, oraz Biura Analiz Sejmowych, "które mówią to samo, co my sądzimy". – A czy wie Pan, że program, który służy do przesyłania wyników wyborów, uniemożliwia to bez dołączenia protokołu z referendum? – zapytaliśmy. – Wiem, ale co mnie to obchodzi? Kwestia techniczna nie powinna w żaden sposób wpływać na interpretację przepisów prawa. To, że ktoś coś rozwiązał technicznie źle, nie znaczy, że można w ten sposób naruszać prawa obywatelskie. Ryzykujemy to, że tysiące głosów polskich obywateli zostaną uznane za niebyłe, a ich prawa podstawowe zostaną naruszone tylko dlatego, że ktoś na siłę dąży do organizacji tego referendum w tym samym terminie – uważa były rzecznik praw człowieka RP, doktor habilitowany nauk prawnych Adam Bodnar.