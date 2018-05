Nieoficjalnie: wiadomo, czemu Kaczyński leży w szpitalu już 2 tygodnie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński już 2 tygodnie czeka na zabieg kolana. Walczy jednak z infekcją bakteryjną, która wywołała stan zapalny. Póki lekarze się z nią nie uporają, nie będzie można zrobić właściwego zabiegu.

Uciążliwe zakażenie bakteryjne

- Sytuacja jest poważna, choć wszystko jest pod kontrolą. Pan prezes czeka na operację, która przywróci go do zdrowia. Później będzie go jeszcze czekać rehabilitacja i w sumie prezes może być wyłączony z normalnego funkcjonowania nawet przez pół roku - mówi "Super Expressowi" informator.