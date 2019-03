Nieoficjalnie. Są pierwsze nazwiska na listach Koalicji Europejskiej

Cimoszewicz, Kopacz i Lewandowski. Ci politycy mają otwierać listy wyborcze Koalicji Europejskiej w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Informacje na Twitterze zamieścił reporter Radia ZET.

Wstępne listy

Co z byłą premier?

Sama zainteresowana wolałaby kandydować do Brukseli ze stołecznej listy. - Jestem posłem tu, z Warszawy. Jestem też osobą, która ma tu swoje biuro, tu rozmawia z warszawiakami - zaznaczała wcześniej Ewa Kopacz. Była premier w poprzednich wyborach do Sejmu uzyskała reelekcję, kandydując właśnie ze stolicy.

Decydujący weekend

W piątek ma dojść do spotkania zarządu Platformy Obywatelskiej, członka Koalicji Europejskiej. Podczas obrad mają paść decyzje co do kształtu list do eurowyborów. Partia Grzegorza Schetyny będzie miała trudniejsze zadanie niż dotychczas ze względu na wspólne listy z innymi partiami opozycyjnymi.