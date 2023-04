Nieoficjalnie: "Rzeźnik z Mariupola" odwołany z funkcji wiceministra

Kim jest Mychajło Mizincew?

Mizincew jest jednym z najbardziej doświadczonych i zasłużonych rosyjskich generałów. Niemal sześćdziesięcioletni generał od najmłodszych lat związany był z wojskiem. Ukończył szkołę kadetów w Twerze, która przygotowuje uczniów do przyjęcia na wyższe uczelnie wojskowe. Mizincew trafił do kijowskiej Ogólnowojskowej Dowódczej Akademii im. Michaiła Frunze, która była kuźnią kadr dla jednostek rozpoznawczych. Po jej ukończeniu trafił do wschodnich Niemiec, gdzie dowodził plutonem rozpoznania w jednej z dywizji pancernych.