Boją się o życie Putina i drogocenny sprzęt. Jest tajna instrukcja [RELACJA NA ŻYWO]

Wywiad USA utrzymuje, że Rosja będzie w stanie finansować wojnę na Ukrainie przez co najmniej kolejny rok, nawet pod ciężarem bezprecedensowych sankcji - informuje "The Washington Post" powołując się na ujawnione w sieci amerykańskie dokumenty wojskowe. Dziennik zwraca jednak uwagę, że nawet jeśli wywiad ma rację i Rosja byłaby w stanie jeszcze przez rok wojnę finansować, to ocena, która wyciekła, nie uwzględnia innych czynników, które mogłyby wpłynąć na zdolność Rosji do walki, takich jak wydatki na amunicję i konieczność rekrutacji lub poboru nowych żołnierzy.