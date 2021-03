Nieoficjalnie: Cmentarze otwarte na Wielkanoc. Rząd nie planuje powtórki z ubiegłego roku

Rządowi zależy na ograniczeniu aktywności społecznej u szczytu trzeciej fali pandemii. Równocześnie nie chce on dopuścić do powtórki scen z końcówki października. Wtedy chwilę przed Dniem Zadusznym ogłoszono zamknięcie nekropolii od 31.10 do 2.11, co spotkało się z falą krytyki sprzedawców, którzy zaopatrzyli się już w towar. - W tej chwili nie mamy w planach zamykania cmentarzy na Wielkanoc - mówi źródło WP.