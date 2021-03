Zakaz przemieszczania się niezgodny z prawem. SN uchylił wyroki

Podobnie karani byli biegacze. Wiele osób broniło się przed mandatami tłumacząc, że idą np. do apteki. Wyjątkowego pecha mieli ci, których policja złapała na tzw. terenie zielonym. Przypomnijmy, że rząd zakazał wówczas wstępu do lasów i parków.

Zakaz przemieszczania się niezgodny z prawem. SN uwzględnił kasacje wyroków

"To jest niezgodne z konstytucyjnymi zasadami ograniczeń praw i wolności"

Według informacji przekazanych przez Martynę Łuczak z zespołu prasowego SN, rozpatrywane we wtorek kasacje dotyczyły wyroków Sądu Rejonowego w Radomsku. Były to sprawy z 1 czerwca, 8 lipca i 4 listopada 2020 r. Chodziło w nich o wymierzenie grzywny, a złamanie zakazu przemieszczania się, korzystania z terenu zielonego lub chodzenia bez maseczki.

Zdaniem RPO, Sąd Najwyższy przy badaniu takich kasacji "będzie mógł się wypowiedzieć co do zasadności karania obywateli za ograniczenia wprowadzone rozporządzeniami w pierwszym okresie epidemii koronawirusa", które - zdaniem Bodnara - wydano bez odpowiednich podstaw ustawowych i przy niewprowadzeniu stanu nadzwyczajnego.

Mandat za "rozprostowanie nóg" i rozmowę z kolegą. SN uchylił orzeczenie Sądu Rejonowego

Jak przekazał zespół prasowy SN, na przykład w jednej ze spraw, co do której we wtorek SN uchylił orzeczenie sądu rejonowego, mężczyzna został ukarany grzywną 100 zł za to, że nie zastosował się do zakazu przemieszczania się i "stał na chodniku w rejonie sklepu spożywczego, zamkniętego w trakcie interwencji, motywując to tym, że w tym miejscu znajduje się w celu rekreacji dla rozprostowania nóg i rozmowy z kolegą".