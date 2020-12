"Godzina policyjna". Czy funkcjonuje w polskim prawie? Wyjaśniamy

Nowe obostrzenia. Cezary Tomczyk ostro: to katastrofa narodowa, nie kwarantanna

"Godzina policyjna". Potoczny zwrot

Konstytucjonalista prof. Marek Chmaj tłumaczy w rozmowie z WP: - To określenie z praktyki historycznej. Pamiętamy wciąż słynną godzinę milicyjną w stanie wojennym. To stąd najprawdopodobniej się wywodzi ten zwrot.

Prawnicy pytani, czy "godzina policyjna" może być zatem w ogóle wprowadzana, odpowiadają zgodnie, że tak. - Można takie ograniczenie wprowadzić, by zapewnić obywatelom większe bezpieczeństwo, ale do tego jest potrzebny stan nadzwyczajny. A takiego obecnie nie ma. Gdyby był, wówczas można byłoby się zastanowić nad zakazem przemieszczania się w przestrzeni publicznej w określonych godzinach, albo nad zakazem opuszczania miejsca stałego pobytu w konkretnych godzinach. Tak by to było opisane - nie pod hasłem "godzina policyjna", lecz przez wskazanie, czego konkretnie nie wolno robić - wyjaśnia dr Małecki.