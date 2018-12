Nieoficjalnie: Adam Andruszkiewicz nowym wiceministrem cyfryzacji

Adam Andruszkiewicz, poseł koła Wolni i Solidarni, miał otrzymać propozycję objęcia funkcji wiceministra cyfryzacji. Młody polityk najprawdopodobniej zasili rząd Mateusza Morawieckiego. Jak dowiaduje się WP, poseł wystąpił z koła WiS w piątek.

Cel: Nie dopuścić PO do władzy

Sam Andruszkiewicz w grudniu na swoim profilu na FB (prawie 200 tys. fanów) napisał: "Dziś ukazał się sondaż, w którym zjednoczone siły salonu III RP (PO, PSL, SLD, Nowoczesna) wspólnie wygrywają wybory w 2019 r. Prawda jest taka, że nie możemy dłużej lekceważyć faktu, że Tusk może wrócić do władzy. To byłaby tragedia dla Polski. Wystarczy przypomnieć sobie, jak wyglądały dane gospodarcze za jego rządów. Bezrobocie dwukrotnie wyższe niż dziś, a jednocześnie płace znacznie niższe. Musimy szybko dokonać zjednoczenia sił patriotycznych - tylko wielki obóz na prawicy jest w stanie zatrzymać powrót Tuska do władzy w Polsce za rok. Do budowy takiej wielkiej siły patriotycznej będę dążył. Nie oddamy Polski w ręce PO!".