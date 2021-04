Nieoczekiwana rada dla Donalda Tuska ws. katastrofy smoleńskiej

Nie milką echa wokół ustaleń komisji Antoniego Macierewicza ws. katastrofy w Smoleńsku, które na nowo pobudziły polską opinię publiczną do dyskusji na jej temat. Gościem Patrycjusza Wyżgi w programie "Newsroom" był Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, który, odnosząc się do powstałych napięć, zalecił m.in. Donaldowi Tuskowi ostrożność w dalszym zajmowaniu stanowiska ws. Smoleńska. - Ja w tej sprawie i Donaldowi Tuskowi, i wszystkim uczestnikom tamtych wydarzeń zalecałbym niezwykłą ostrożność w formułowaniu tez – powiedział Kamiński. W rozmowie nawiązał także do burzy wokół wydarzeń z Gruzji, co jak stwierdził mogło stanowić preludium do tego co stało się w Smoleńsku. - Ludzie aktywnie uczestniczący w wydarzeniach w tamtych latach, ja do nich się z całą pewnością zaliczam, powinni po tragedii 10 kwietnia dojść do wniosku, że wszyscy po trochu ponoszą winę za atmosferę, która doprowadziła do tego, że stało się to, co się stało – stwierdził wicemarszałek.

