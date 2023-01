Niemieckie Patrioty w Polsce. "To będzie województwo lubelskie"

Patrioty dla Ukrainy?

- Chcę też bardzo mocno podkreślić, że cała ta sprawa doprowadziła do tego, że Patrioty zostały również obiecane Ukrainie. I to jest naszym wielkim zwycięstwem, gdyż to Ukraina jest atakowana przez Rosję, to na Ukrainie giną ludzie - chociażby wczoraj w Dnipro, gdzie zburzony został blok mieszkalny - i to Ukraina potrzebuje takiego wsparcia - dodał szef MON. Jak ocenił, to dzięki polskiej inicjatywie Niemcy zadeklarowali, że przekażą Patrioty Ukraińcom.