Niemieckie media o działaniach Putina. "Znów sięga po perfidną strategię"

Przemyt przez granicę w cenie podróży

"Sueddeutsche Zeitung" przyznaje, że z początkiem lata zazwyczaj wzrasta nielegalna migracja na wszystkich szlakach. Jednak służby uważają, że w przypadku trasy przez Rosję i Białoruś ma to charakter systemowy. Bez ingerencji rządów zwiększenie migracji przez Moskwę i Mińsk nie byłoby bowiem możliwe. Według policji federalnej, większość osób wjeżdżających do Federacji Rosyjskiej robi to drogą lotniczą, a następnie kontynuuje podróż drogą lądową. Dokumenty, jakimi dysponują, to często rosyjskie wizy krótkoterminowe takie, jak te wydawane turystom, przedsiębiorcom lub studentom.