Niemieckie media komentują. "To nie Bruksela rozwiązała problem"

Gazeta z Niemiec przypomina, że jeszcze do niedawna procedura z art. 7 Traktatu o UE była prowadzona wobec Polski i Węgier. "Te dwa kraje są doskonałym przykładem tego, gdzie wpływ UE ma swoje granice. Jeśli rząd jest zdeterminowany, by działać niezgodnie z europejskimi zasadami (...), to w praktyce 'Unia Europejska' lub 'Bruksela' niewiele może z tym zrobić" - pisze dziennik.