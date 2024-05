"Odstraszanie Putina to robota dla NATO". Sikorski na nieformalnym szczycie w Pradze

Sekretarz generalny Sojuszu odniósł się także do kwestii zniesienia ograniczeń w stosowaniu przez Ukrainę broni przekazanej jej przez sojuszników. Niektóre kraje wymagają, by wojsko Ukrainy używało dostarczonego uzbrojenia jedynie na terytorium swojego kraju, co utrudnia odpieranie ataków przeprowadzanych w regionie Charkowa z terytorium Rosji.